Лучший нападающий сборной Украины по футболу рассказал о своих заработках

Роман Яремчук выступает за бельгийский "Гент", но уже думает о более престижных чемпионатах

Роман Яремчук. Фото: ФК "Гент"

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Основной форвард нынешней сборной Украины по футболу Роман Яремчук рассказал, сколько он и его партнеры по бельгийскому "Генту" зарабатывают в клубе. Мы писали, как Яремчук забивает за "Гент" в чемпионате Бельгии.

В интервью 24-летний уроженец Львова сообщил:

"Уровень зарплат футболистов "Гента", например, как сейчас в [киевском] "Динамо". Футболистов, которые получают более миллиона евро в год, у нас в клубе нет. Но, если "грязными", то есть. Тут ты, к примеру, получаешь 1 млн евро "грязными", но "чистыми" будешь получать только 500 тысяч. Тут ты 53% платишь налогов. А в Украине, насколько я знаю, налог 18%. А вот такие парни, которые получают 500-800 тысяч на руки, есть. Несколько человек. Думаю, у них 800 даже нет – чуть меньше: 600-700 – потолок. Но клуб при этом очень прибыльный. Знаю, что в "Андерлехте" есть зарплаты по миллиону-полтора. А в "Брюгге" и того выше".

Напомним, что последнем туре группового этапа Лиги Европы "Гент" обыграл "Александрию" со счетом 2:1. Бельгийский клуб вышел в плей-офф, украинский – нет. И форвард Роман Яремчук будет пытаться показать себя с наилучшей стороны уже во встречах с более именитыми соперниками. Тем более, что "Рома" и "Бешикташ" уже проявляли к нему конкретный интерес.

Смотрите, как Роман Яремчук забивает мячи за "Гент" в бельгийском первенстве

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