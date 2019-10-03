"Лугано" – "Динамо": где смотреть матч группового раунда Лиги Европы

Полный список трансляций еврокубкового поединка из Швейцарии на ТВ и в интернете

"Динамо" - на ходу / Фото: Facebook

В четверг, 3 октября, в Санкт-Галлене состоится поединок второго тура Лиги Европы, в котором киевскому "Динамо" будет противостоять предпоследняя команда чемпионата Швейцарии "Лугано". На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча Лугано Динамо с видео голов и фото самых ярких моментов противостояния.

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" обыграло дома "Мальме" – 1:0. В свою очередь, "Лугано" с таким же счетом на выезде уступило "Копенгагену".

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Отметим, что после обыгрыша "Мальме" (1:0) команда Алексея Михайличенко добыла победы над "Ворсклой" (5:0), "Мариуполем" (1:0) и "Днепром-1" (2:0). Общий счет этих матчей – 9:0. Букмекеры предрекают, что в матче с "Лугано" "Динамо" продлит победную серию до пяти встреч.

На победу "Динамо" аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.88, на ничью – 3.55, на победу "Лугано" – 4.4. Таким образом вероятность выигрыша матча Лиги Европы киевлянами оценивается в 51 процент, мирного исхода – в 27 процентов, а выигрыша швейцарского клуба – в 22 процента.

Где смотреть матч Лиги Европы "Лугано" – "Динамо" 3 октября

Четверг 22:00 "Футбол 1" live

онлайн-трансляция на сайте Segodnya.ua

oll.tv (по подписке) live

(по подписке) live Пятница 10:25 "Футбол 2" повтор

Пятница 18:40 "Футбол 1" повтор

Пятница 23:55 "Футбол 2" повтор

Суббота 06:30 "Футбол 2" повтор

Суббота 13:55 "Футбол 1" повтор

Добавим, что уже будучи в Швейцарии, команда Алексея Михайличенко получила важное известие из Киева. Согласно результатам жеребьевки, "Динамо" сыграет с "Шахтером" уже в 1/8 Кубка Украины. Поединок пройдет в конце октября.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке-2019

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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