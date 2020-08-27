Луганская "Заря" объявила об уходе тренера и его помощника

Луганская "Заря", бронзовый призер предыдущего чемпионата Украины по футболу, сообщила о кадровых изменениях в клубе. Его покидают тренеры молодежной команды U-21 – наставник Владимир Микитин и его ассистент Сергей Руденко.

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"Контракты расторгнуты по обоюдному согласию, – говорится в заявлении на официальном сайте "Зари". – Футбольный клуб "Заря" искренне желает Владимиру Богдановичу и Сергею Ивановичу удачи в дальнейшей карьере и благодарит за сотрудничество и силы, отданные луганской "Заре"

Отметим, что бывший футболист сборной Украины Владимир Микитин работал в "Заре" с 2007 года, а Сергей Руденко – с 2011-го.

Владимир Микитин / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Напомним, что коуч первой команды "Зари" Виктор Скрипник был назван лучшим тренером Премьер-лиги прошлого сезона. Нынешним летом он был в шаге от перехода в "Днепр-1", однако в последний момент все-таки остался в луганской командой, с которой выступит в групповом турнире Лиги Европы.

Смотрите, как "Заря" стартовала в новом чемпионате

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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