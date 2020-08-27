Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Луганская "Заря" объявила об уходе тренера и его помощника

27 августа, 15:28

Олег Люлька Олег Люлька

Расположение бронзовых призеров чемпионата Украины покинул тренерский штаб молодежной команды

Луганская "Заря", бронзовый призер предыдущего чемпионата Украины по футболу, сообщила о кадровых изменениях в клубе. Его покидают тренеры молодежной команды U-21 – наставник Владимир Микитин и его ассистент Сергей Руденко.

Реклама

Читайте также: Украинский боксер Беринчик на следующий бой выйдет в форме "Зари"

"Контракты расторгнуты по обоюдному согласию, – говорится в заявлении на официальном сайте "Зари". – Футбольный клуб "Заря" искренне желает Владимиру Богдановичу и Сергею Ивановичу удачи в дальнейшей карьере и благодарит за сотрудничество и силы, отданные луганской "Заре"

Отметим, что бывший футболист сборной Украины Владимир Микитин работал в "Заре" с 2007 года, а Сергей Руденко – с 2011-го.

Владимир Микитин

Владимир Микитин / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Реклама

Читайте также: В дуэли "бронзовых" конкурентов "Десна" отомстила "Заре" волевой победой

Напомним, что коуч первой команды "Зари" Виктор Скрипник был назван лучшим тренером Премьер-лиги прошлого сезона. Нынешним летом он был в шаге от перехода в "Днепр-1", однако в последний момент все-таки остался в луганской командой, с которой выступит в групповом турнире Лиги Европы.

Смотрите, как "Заря" стартовала в новом чемпионате

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер чемпионат Украины Заря Луганск Владимир Микитин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять