Луис Адриано дисквалифицирован на три матча в Лиге Европы

Форвард "Спартака" был удален в матче с ПАОК в Лиге чемпионов

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано на три матча в турнирах под эгидой организации по итогам ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

В игре с ПАОКом бразилец получил прямую красную карточку в первом тайме за удар защитника греческой команды Хосе Анхеля Креспо локтем в живот.

По итогам двух встреч (2:3, 0:0) "Спартак" вылетел в групповой этап Лиги Европы, а греческий ПАОК прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где играет с "Бенфикой" (первый матч – 1:1).

Таким образом, Адриано не сможет помочь "Спартаку" в первых трех турах группового этапа Лиги Европы. Соперники москвичей по группе определятся позже на этой неделе.

Первый матч между ПАОКом и "Спартаком" ознаменовался скандалом. Российские журналисты показывали неприличные жесты фанатам, а потом обвинили тех в нападении.

Интересно, что ранее владелец греческого клуба обещал футболистам миллион евро за проход "Спартака" в Лиге чемпионов.