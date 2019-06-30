Луис Суарес стал антигероем четвертьфинала Кубка Америки

Сборная Перу в серии послематчевых пенальти обыграла Уругвай

Гальесе отбивает удар Суареса. Фото: AFP

Последним полуфиналистом проходящего в Бразилии Кубка Америки по футболу стала сборная Перу, обыгравшая команду Уругвая. В основное время команды победителя не выявили – 0:0. Любопытно, что уругвайцы трижды поражали ворота соперника, но ни один гол засчитан не был. Победитель определялся в серии пенальти. Решающий момент произошел в самом начале серии, когда удар звезды "Барселоны" Луиса Суареса отразил Педро Гальесе.

После этого промахов уже не было. 5:4 – и Перу в полуфинале сыграет против Чили. Интересно, что чилийцы прошли Колумбию также в серии пенальти.

Напомним, что в первом полуфинале Кубка Америки встретятся между собой сборные Бразилии и Аргентины. Бразильцы в серии пенальти прошли Парагвай, а Аргентина обыграла Венесуэлу.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

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