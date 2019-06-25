Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем: курьезное видео с Кубка Америки

Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес попал в забавную ситуацию в матче с Чили (1:0) на Кубке Америки. В первом тайме футболист обыграл голкипера Габриэля Арьяса и ушел в угол вратарской, оттуда попытался прострелить, но вратарь перевел мяч на угловой. Суарес пытался сигнализировать арбитру, что Арьяс сыграл рукой, однако быстро понял свою ошибку.

Ранее мы писали, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

Кстати, вчера определились все участники плей-офф главного турнира Южной Америки – как сообщалось ранее, два игрока "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Америки.

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира:

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