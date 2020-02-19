Луиш Каштру: "Лига Европы для "Шахтера" является не менее важной целью, чем чемпионство"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Матч состоится завтра в Харькове на стадионе "Металлист", – начало – в 19:55. Сегодня "Шахтер" прибыл в Харьков, Каштру взял с собой 24 футболиста.

- Можете ли вы назвать фаворита? И может ли неудачная серия "Бенфики" отразиться на завтрашнем матче?

- Завтра встретятся две очень схожие команды, обе лидируют в своих чемпионатах. Ни в коем случае нельзя сейчас назвать фаворита. Мы знаем, что в обеих командах есть игроки национальных сборных, еще недавно они встречались в матче Украина – Португалия. Это очень квалифицированные игроки. Как мы, так и "Бенфика" стараемся показывать атакующий футбол. Но все равно команды будут оставаться сбалансированными в обороне, хотя пространство для контратак все равно будет. "Бенфика" не выигрывает в последних матчах? Это не повлияет. Когда делаем презентацию игрокам, мы разделяем теорию на четыре части: смотрим атаку, оборону, переходы в атаку, переходы в оборону. Мы не рассматриваем последние результаты. Бруну Лаже смог добиться отличных результатов, в прошлом сезоне привел команду к чемпионству. Силы будут абсолютно равны, мы настраиваемся на очень сложную игру.

- Вы португалец. Расскажите о своих чувствах накануне игры. И говорят, что у вас очень теплые чувства с тренерским штабом "Бенфики".

- Когда ты встречаешься с любой командой, не зависимо от того, из какой страны, ты должен думать об уважении. Уважении к сопернику, уважении к клубу, уважении к тренеру. Всегда все строится на уважении. К примеру, сегодня вижу очень много знакомых лиц, виделся с ними еще в Португалии, обсуждали разные вопросы. Очень рад вас здесь видеть. Но я также уважаю и своих игроков, которых сегодня представляет Евгений Коноплянка. С огромным уважением я постарался найти лучшую тактику и стратегию, чтобы обыграть "Бенфику". Если говорить о Бруну Лаже и его тренерском штабом, то я его давно знаю, мы давно дружим. Но в игре всегда один победитель. Обе команды завтра будут бороться именно за победу.

- Несколько слов о подготовке к этому матчу. Все ли удалось сделать? И все ли здоровы?

- Если говорить о травмированных, то у нас есть Соломон. Дентиньо некоторое время назад травмировался, но уже хорошо себя чувствует. Не сможет сыграть точно только Соломон. Теперь о подготовке. Преимущество есть как у нас, так и у соперника. Наше преимущество в том, что подходим к игре свежими как физически, так и ментально. Мы не были перегружены играми. Но это может с нами сыграть и плохую шутку. "Бенфика" сейчас проводит активный чемпионат, а мы не имеем этой игровой практики. Есть детали игры: время, когда ты отдаешь пас, время забегания в зону. Мысль, решение, действие – возможно, этого не будет хватать в нашей игре. Мы постараемся адаптироваться к этому как можно быстрее. Когда у тебя есть амбиции и желание, ты стараешься переступить через все.

Реклама

- Не заявлены Витао и Вакула. Вы на них не рассчитываете? И заявлен Пихаленок, однако он еще восстановился.

- На самом деле ни в коем случае нельзя говорить, что я на кого-то не рассчитываю. Есть особенности при формировании заявочного списка. Надеюсь, нам предстоит достаточно долгий путь. Витао. У нас есть другие четыре центральных защитника, которые достаточно опытные. На месте Вакулы есть Тайсон, Марлос, Коноплянка, Тете. Они развивают отличную работу на фланге. Одну вещь я хочу сказать точно. Я рассчитываю абсолютно на всех игроков, которые являются частью нашей команды. К сожалению, только 18 человек могут приезжать на игру. Моя самая сложная задача в "Шахтере" на данные момент – выбрать стартовый состав на определенную игру. Все ребята отдаются работе! Но такова жизнь тренера, надо делать выбор. В команде сейчас проходит процесс реновации. У нас есть более опытные игроки, а есть молодые ребята. Молодым нужно некоторое время для роста. Еще четверо-пятеро у нас в Академии находятся "в очереди".

- Вы уже были определенное время тренером "Витории", знаете последние новости в Португалии, знаете про акт расизма. Что думаете по этому поводу? Ведь несколько месяцев в Украине произошла идентичная ситуация.

- Это очень сложная тема, а с одной стороны и простая. Еще недавно та же ситуация произошла здесь. Я не могу не передать привет Мареге, мы его поддерживаем. Однако часто происходит то, что люди отворачиваются, свистят, делаю вид, что ничего не происходит. Те, люди, которые должны наказывать, решать эти проблемы, ничего не делают. На спортивные площадки люди приходят, чтобы получить наслаждение. Мы же видим в последнее время сплошное унижение, выкрики, освистывание. Это происходит между игроками, тренерами, соперниками и игроками. Даже идет от болельщиков, которые могут оскорблять игроков или тренеров своего клуба. Когда это заканчивается, ответственные люди приезжают домой, ложатся спать и об этом не думают. Мы должны бороться с этим! Это не должно проходить просто так! Правительство должно инвестировать в образование, в дисциплину, в поведение. Если мы не будем этого делать, все будет также происходить. А когда люди страдают в разных уголках мира в тишине? Когда об этой теме никто не говорит. Что я могу сказать… С этим нужно бороться. Так продолжаться не должно.

- Вегал и Габриэл не будут играть. Каких атакующих и оборонительных кадровых действий можно ожидать?

- Мне очень сложно залезть в голову Бруну Лаже, он принимает решение по составу. Но мы при подготовке всегда стараемся представить соперника. Возможно, будет играть Флорентино, возможно сыграет Самарис. По позиции атакующего полузащитника не знаю, какое будет принято решение. Все будет зависеть от того, захочет ли Лаже полностью рискнуть в первой игре или отложит все на ответную встречу. Нам нужно переживать о нашей команде, а не о сопернике.

- "Шахтер" сейчас лидирует в чемпионате. Лига Европы на каком месте в списке приоритетов?

Реклама

- Когда мы начинали сезон, у нас было несколько целей. Первая – лидерство в чемпионате. Вторая – Лига чемпионов. Точнее, выйти из группы и не лишиться еврокубков. Нам это также удалось. Третья – Кубок Украины. Увы, но мы вылетели. Четвертая цель – Суперкубок. К сожалению, мы тоже проиграли. Сейчас Лига Европы является не менее важной целью, чем чемпионство. Мы с очень большими амбициями стараемся подойти к каждому поединку.

- Сложно ли игрокам "Бенфики" за два дня привыкнуть к украинской погоде?

- Нет, не думаю, что это подействует. На самом деле погода сейчас довольно комфортная. Даже в Португалии зимой некоторые вечерние поединки проходят при меньшей температуре. Ничего страшного, люди адаптированы к такой погоде.

Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама