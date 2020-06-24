Луиш Каштру рассказал об изменениях в тренерском штабе "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о грядущих изменениях в его штабе. Наставник "горняков" подтвердил информацию о том, что его ассистент Филипе Селиккае покинет украинский клуб и возглавит дубль лиссабонского "Спортинга". Ранее стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" проведут последний в сезоне матч между собой.

"Да, это правдивые данные, не стоит скрывать, – заявил во время конференции в Zoom с португальскими журналистами Луиш Каштру, которого цитирует официальный сайт "Шахтера". – К нему действительно есть интерес со стороны "Спортинга". Я прекрасно понимаю амбиции каждого из своих ассистентов, а они знают, что могут их проявлять. Я хочу дать свободу Филипе продолжать свой путь как тренер. Здесь даже нечего обсуждать: нужно открыть наши двери, и он пойдет по своему пути. Филипе знает, что я совсем не люблю менять элементы в тренерском штабе. Я люблю стабильность. Но также знаю, что каждый из нас идет к своим целям в жизни, и нужно давать место для этого. Своей инициативой я ничего бы не менял. Хочу сказать, что Филипе со мной с тех пор, как мы были в "Шавише". После мы трудились в "Витории Гимарайнш", а сейчас – в "Шахтере". Все три года он был очень эффективным рабочим элементом нашего тренерского штаба и всегда верно выполнял свои функции. А еще это человек с ценностями. Именно этого я всегда ищу: предпочитаю окружать себя людьми с ценностями. Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешен с нами. И надеюсь, что Филипе также будет очень успешен в клубе такого масштаба, в португальском гранде"

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Филипе Селиккае. Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, на прошлых выходных "Шахтер" стал чемпионом Украины с рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

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