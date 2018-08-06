Лука Модрич хочет уйти из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич хочет покинуть свой нынешний клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации издания, Модрич уже проинформировал руководство "Реала" о своем желании сменить команду. Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении 32-летнего хорвата заинтересован миланский "Интер".

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат и Кубок Испании.

Ранее мы писали, что "Реал" назвал цену за Луку Модричаи она составила внушиительные 750 миллионов евро. "Единственный вариант, при котором Модрич уйдет куда-либо – если кто-то заплатит 750 миллионов евро", – сказал президент мадридского клуба Флорентино Перес.