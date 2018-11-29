Лука Модрич признан лучшим плеймейкером планеты 2018 года

Сегодня, 17:38

Хорватский полузащитник "Реала" удостоился признания от организации IFFHS

Лука Модрич. Фото Instagram
Лука Модрич. Фото Instagram

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего плеймейкера планеты – им признан хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич. В опросе футбольных экспертов из 90 стран мира 33-летний футболист на 128 баллов опередил Лионеля Месси (272:144), который удостаивался этой премии на протяжении трех предыдущих лет (2015-2017).

Замкнул тройку призеров бельгиец Эден Азар из "Челси". Он набрал 114 баллов.

Всего экспертами упоминались 17 футболистов, украинцев в их составе нет.

Лучший плеймейкер – достаточно специфическая награда IFFHS, которая начала вручаться в 2006 году. Ее обладателями становились Зинедин Зидан (2006), Кака (2007), Хави (2008, 2009, 2010, 2011), Андрес Иньеста (2012, 2013), Тони Кроос (2014) и Лионель Месси (2015, 2016, 2017). Теперь в этой компании оказался третий после Зидана и Крооса представитель "Реала".

Ранее мы писали, что престижная премия, присуждаемая лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football – "Золотой мяч", впервые с 2008 года обретет нового владельца. Последние десять лет приз неизменно вручался Криштиану Роналду или Лионелю Месси. По информации Tuttosport, в этом году оба футболиста не войдут в число трех финалистов. Основная борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал "серебро" чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что ранее впервые с 2008 года лучшим игроком года по версии ФИФА был признан не Месси и не Роналду. Это звание досталось капитану сборной Хорватии Луке Модричу.
Реал Мадрид, IFFHS, Лука Модрич, лучший плеймейкер

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Источник:

IFFHS

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