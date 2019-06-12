Лука Йович после позора во Львове подписал контракт с мадридским "Реалом"

Сербский нападающий Лука Йович официально представлен в качестве игрока "Реала"

Лука Йович перешел в "Реал". Фото: AFP

Нападающий сборной Сербии Лука Йович официально стал игроком "Реала". Футболист днем ранее успешно прошел медицинское обследование и на пресс-конференции был представлен общественности. Позже форвард вышел на газон "Сантьяго Бернабеу" и поприветствовал болельщиков.

Ранее появилась информация, что "Реал" выложит за Йовича от 60 до 70 млн евро. Права на 21-летнего футболиста до недавнего времени принадлежали "Айнтрахту". 30 процентов от суммы сделки достанутся "Бенфики", откуда нападающий и перешел в немецкий клуб. Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Луки Йовича в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лука Йович принял участие в 48 официальных матчах за "Айнтрахт", забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

Лука Йович в составе сборной Сербии принимал участие в отборочном матче против команды Украины во Львове 7 июня. Тогда Йович отыграл 72 минуты и был заменен, а его команда проиграла с разгромным счетом 0:5. Это поражение – самое крупное в истории независимой Сербии.

В следующем матче отбора на Евро-2020 против Литвы Лука Йович отыграл 88 минут и забил один гол. Его команда победила литовцев на своем поле со счетом 4:1.

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