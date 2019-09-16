Лукаку и бананы: итальянского журналиста уволили за оскорбление форварда "Интера"

Ромелу Лукаку / Фото: Instagram

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Итальянский журналист Лучано Пассирани потерял работу после расистского высказывания в адрес форварда миланского "Интера" Ромелу Лукаку. Ранее мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии.

"Если по ходу поединка Лукаку пойдет на тебя один на один, ты просто рухнешь замертво. Получится спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы накормить его", – заявил журналист на канале TopCalcio24.

Сразу после этого выпуска директор телеканала вышел в эфир и принес свои извинения. Он также объявил, что Пассирани больше не будет работать на канале.

Напомним, 26-летний Лукаку, который перешел в "Интер" перед этим сезоном из "Манчестер Юнайтед", подвергся расистским нападкам во время своего первого же матча в серии А, когда болельщики "Кальяри" стали дразнить его обезьяньими криками.

Напомним, что во время женского чемпионата мира по футболу камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR). Инцидент произошел в поединке Англия – Камерун.

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