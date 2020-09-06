"Лукашенко грамотно пугает своих людей": украинский футболист – о тактике президента Беларуси

По словам Евгения Левченко, Батька умело играет на страхах белорусов: "Но за последний месяц он заврался"

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, проживающий в Нидерландах, поделился своим мнением по поводу событий в Беларуси. По словам известного спортсмена, "Лукашенко грамотно запугивает людей", а Беларусь попадает в полную зависимость от России.

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"Понятно, что каждое маленькое государство от кого-то зависит, но очень важно – на каких правах. Если брать глобально, то Беларусь будет полностью зависеть от России, которая сейчас усмехается. Для режима Путина эта ситуация абсолютно на руку"

"Если до протестов Батьку в какой-то мере уважали – Беларусь не сдалась и в открытую не зависит от России – то сейчас Лукашенко прибежал к Путину, его курс и риторика поменялись. Мол, главное, чтобы страшная и ужасная Европа не съела Беларусь. Посмотрите, как он грамотно маневрирует и пугает своих людей. В этом и заключается страх белорусов, которые думают: "У нас же все было спокойно, определенная стабильность, платят неплохо, а тут Майдан". На это Лукашенко и делает акцент"

"Не забывайте, что там очень много пенсионеров. Наверное, пожилое поколение думает, зачем им рисковать, если можно спокойно жить без войны, пертурбаций и вклиниваний других стран в их дела"

"Но посмотрите, насколько лжив Лукашенко. Если сравнивать его интервью в течение месяца, то он противоречит себе во всех отношениях. Человек просто заврался. Люди это видят"

"За 26 лет правления у него земля ушла из-под ног. Я всегда задаюсь вопросом, доходит ли до него информация в полной мере. Не забывайте, что лидера формирует окружение. У Путина, может, тоже не вся информация есть"

"Думаю, для Лукашенко огромным ударом было выступление на одном из заводов, когда люди начали скандировать: "Уходи". Он опешил и не знал, что сказать, хотя на лице ни один мускул и не дрогнул. Он же считал народ своим личным, который всегда будет слушать Батьку. Он же вырос в простой семье, всего сам добился, сохраняет нейтралитет между Европой и Россией. И тут обычный народ начинает ему кричать. Это был сильный удар по его самолюбию"

"Интересно, как события будут развиваться дальше. Сейчас Лукашенко воспевает хвалу Путину, просит его о помощи – финансовой и силовой. Посмотрим, какие новые договоренности будут между ними, чтобы удержать власть и ручного Лукашенко у власти", – цитирует Евгения Левченко Tribuna.com

Евгений Левченко / Фото: Instagram

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