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Лунин дебютировал в новом клубе с поражения: он пропустил два мяча из трех ударов

17 января, 00:25

Украинский голкипер будет набираться игровой практики в Сегунде

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК "Овьедо"

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в своем новом клубе "Овьедо" с поражения. Украинец появился на поле с первых минут матча второй по силе лиги Испании против "Альмерии" (0:2), но помочь команде заработать очки он не сумел.

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В первом тайме Лунин сохранил свои ворота в неприкосновенности, хотя соперник лишь раз попал в створ ворот. А во втором ему пришлось дважды вынимать мяч и сетки – сначала "Альмерия" реализовала пенальти на 62-й минуте, а затем поразила ворота гостей с игры. Отметим, что хозяева поля всего три раза попали в створ ворот Лунина, но два удара из них оказались результативными.

После 23-х туров "Овьедо" занимает 17-е место в турнирной таблице Сегунды. "Альмерия" идет на втором месте.

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Форма Андрея Лунина

Форма Андрея Лунина / Фото: ФК "Овьедо"

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Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" из "Вальядолида" в поисках игровой практики. Контракт украинца принадлежит мадридскому "Реалу", но Зидан пока не доверяет нашему голкиперу, поэтому ему приходится скитаться по арендам. В первой половине сезона в составе "Вальядолида" украинец провел всего два матча. Зато он успел стать героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти.

20-летний Андрей Лунин, которого признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира-2019, свой переход в лагерь "карбайонцев" прокомментировал лаконично. "Хочу помочь команде и расти вместе с "Овьедо", – сказал Лунин.

Смотрите сейвы Лунина на тренировках

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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чемпионат Испании Андрей Лунин Овьедо

Источник: Сегодня|Спорт

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