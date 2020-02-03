Лунин отбил пенальти и помог "Овьедо" обыграть команду Зозули в Испании

/ Фото: Twitter

Реклама

Украинское дерби во втором по силе дивизионе Испании завершилось в пользу Андрея Лунина. Его команда "Овьедо" на домашнем стадионе обыграла "Альбасете" (3:1), чьи цвета защищает Роман Зозуля. Оба футболиста появились на поле в стартовом составе и отыграли встречу до финального свистка. Ранее мы писали, что Лунина признали лучшим футболистом "Овьедо" в январе.

Хозяева поля вышли вперед на 40-й минуте, когда сначала Берхон не реализовал пенальти, но первым на добивание успел Техера. Гости ответили таким же мячом перед самым перерывом – Лунин отразил пенальти, который заработал Зозуля, но пробивавший 11-метровый Педро первым успел на добивание и все же отправил мяч в сетку.

После перерыва "Альбасете" снова вышел вперед, а незадолго до финального свистка увеличил свое преимущество – оба мяча на свой счет записал Бальде.

После этой встречи "Овьедо" покинул зону вылета, отправив туда как раз "Альбасете" – обе команды имеют по 28 баллов, но команда Лунина стоит выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице голов. К слову, это была первая победа "Овьедо" в последних пяти матчах Сегунды. "Альбасете", в свою очередь, проиграл в третий раз подряд.

Ранее мы рассказывали, что Зидан не упускает Лунина из виду – наставнику важно, чтобы игрок получал игровую практику. Французский тренер пожелал всем арендованным игрокам успехов.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Луниным в воротах сыграла с Нигерией вничью в товарищеском матче:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама