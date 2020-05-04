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Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантине

4 мая, 14:01

Олег Люлька

Самое интересное из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Известные украинские спортсмены в ожидании улучшения эпидемиологической ситуации и снятия карантина устраивают стрижку на дому, перевоплощаются, а также взбираются на землеройные машины. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, в условиях карантина и закрытия парикмахерских устроила семейную стрижку на дому. Фигуристка показала подписчикам, как ее муж-миллионер итальянского происхождения Карло Джей Фарина мастерски подровнял челку их 4-летней дочери Софии, а затем Баюл выложила видео того, как уже маленькая София "обрабатывает" папу.

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Чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина делится с поклонниками секретом счастья. "Люби, что ты делаешь. И делай то, что любишь", – предлагает фолловерам спортсменка-экстремалка.

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Украинская звезда смешанных единоборств Елена Овчинникова на карантине сумела сделать то, о чем уже давно мечтала: девушка "приручила" экскаватор.

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Александр Шовковский показал подписчикам, как правильно укреплять боковые (они же косые) мышцы живота. "Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье. Да пребудет с вами t36.6" – желает фолловерам легендарный вратарь.

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина на карантине резко побелела – одесситка пригубила лимонного сока, предварительно "надев" на лицо косметическую маску.

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Вратарь "Реала" Андрей Лунин, на правах аренды выступающий за "Овьедо", прогулялся со своей невестой Анастасией и собачкой вдоль испанского лесочка. Если болельщики и повстречались голкиперу на пути, то в этой черной маске да еще и в очках они его вряд ли признали.

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Между тем чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед предстала в образе "кошечки", надев на голову эффектную черную повязку. "Магическая!" – пишет Дарье в комментариях знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко. "Это на тебя карантин так хорошо влияет?" – интересуется у Белодед другая ее подруга, гандболистка Мария Сухая. "Именно!" – отвечает очаровательная дзюдоистка.

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Смотрите, как на карантине развлекаются футболисты "Осасуны"

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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