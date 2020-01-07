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Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании

7 января, 11:42

Украинский кипер вошел в сборную разочарований

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Испанская газета Marca представила символическую сборную разочарований первой половины сезона чемпионата Испании.

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В состав команды попал полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш, за которого мадридцы заплатили "Бенфике" 126 млн евро. Место в воротах символической сборной занял украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде за "Вальядолид".

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Сборная разочарований выглядит следующим образом:

Лунин ("Вальядолид"), Тодибо, Фирпо (оба — "Барселона"), Калеро ("Эспаньол"), Рони Лопеш ("Севилья"), Денис Суарес ("Сельта"), Маркос Льоренте, Жоау Фелиш (оба — "Атлетико"), Йович ("Реал"), Люк де Йонг ("Севилья"), Борха Иглесиас ("Бетис").

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за "Вальядолид" лишь один матч в Кубке Испании. Арендное соглашение украинца рассчитано до лета 2020 года.

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Напомним, на Рождество Андрей Лунин позвал замуж свою возлюбленную Анастасию Томазову. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе "Вальядолида" "Хосе Соррилья" и в ответ услышал заветное "да".

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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чемпионат Испании Вальядолид Андрей Лунин

Источник: Marca

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