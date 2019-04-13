Лунин против "Реала" и другие матчи чемпионата Испании
Команда Андрея Лунина сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 32 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу на выезде протестирует главного аутсайдера Примеры – "Уэску". Команда Андрея Лунина "Леганес" в понедельник сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря.
Отметим, что в Италии на этой неделе может определится чемпион: расписание и результаты 32 тура итальянской Серии А.
Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.
Суббота, 13 апреля:
14:00 "Эспаньол" – "Алавес"
17:15 "Уэска" – "Барселона"
19:30 "Атлетико" – "Сельта"
21:45 "Севилья" – "Бетис"
Воскресенье, 14 апреля:
13:00 "Вальядолид" – "Хетафе"
15:00 "Атлетик" – "Райо Вальекано"
17:15 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"
19:30 "Жирона" – "Вильярреал"
21:45 "Валенсия" – "Леванте"
Понедельник, 15 апреля:
22:00 "Леганес" – "Реал"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|31
|22
|7
|2
|81-31
|73
|2
|АТЛЕТИКО
|31
|18
|8
|5
|45-21
|62
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|31
|19
|3
|9
|55-37
|60
|4
|ХЕТАФЕ
|31
|13
|11
|7
|38-27
|50
|5
|СЕВИЛЬЯ
|31
|14
|7
|10
|51-37
|49
|6
|ВАЛЕНСИЯ
|31
|10
|16
|5
|33-26
|46
|7
|АЛАВЕС
|31
|12
|9
|10
|32-38
|45
|8
|АТЛЕТИК
|31
|10
|13
|8
|33-35
|43
|9
|БЕТИС
|31
|12
|7
|12
|36-40
|43
|10
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|31
|10
|10
|11
|37-38
|40
|11
|ЛЕГАНЕС
|31
|10
|10
|11
|31-35
|40
|12
|ЭЙБАР
|31
|9
|12
|10
|41-43
|39
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|31
|10
|8
|13
|35-45
|38
|14
|ЖИРОНА
|31
|8
|10
|13
|33-43
|34
|15
|ЛЕВАНТЕ
|31
|8
|9
|14
|44-56
|33
|16
|СЕЛЬТА
|31
|8
|8
|15
|45-53
|32
|17
|ВАЛЬЯДОЛИД
|31
|7
|9
|15
|24-43
|30
|18
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|31
|6
|12
|13
|39-45
|30
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|31
|7
|6
|18
|34-54
|27
|20
|УЭСКА
|31
|5
|9
|17
|35-55
|24
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