Лунин против "Реала" и другие матчи чемпионата Испании

Команда Андрея Лунина сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря

Команда Андрея Лунина "Леганес" сыграет с "Реалом". Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 32 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу на выезде протестирует главного аутсайдера Примеры – "Уэску". Команда Андрея Лунина "Леганес" в понедельник сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря.

Отметим, что в Италии на этой неделе может определится чемпион: расписание и результаты 32 тура итальянской Серии А.

Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.

Суббота, 13 апреля:

14:00 "Эспаньол" – "Алавес"

17:15 "Уэска" – "Барселона"

19:30 "Атлетико" – "Сельта"

21:45 "Севилья" – "Бетис"

Воскресенье, 14 апреля:

13:00 "Вальядолид" – "Хетафе"

15:00 "Атлетик" – "Райо Вальекано"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"

19:30 "Жирона" – "Вильярреал"

21:45 "Валенсия" – "Леванте"

Понедельник, 15 апреля:

22:00 "Леганес" – "Реал"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 31 22 7 2 81-31 73 2 АТЛЕТИКО 31 18 8 5 45-21 62 3 РЕАЛ МАДРИД 31 19 3 9 55-37 60 4 ХЕТАФЕ 31 13 11 7 38-27 50 5 СЕВИЛЬЯ 31 14 7 10 51-37 49 6 ВАЛЕНСИЯ 31 10 16 5 33-26 46 7 АЛАВЕС 31 12 9 10 32-38 45 8 АТЛЕТИК 31 10 13 8 33-35 43 9 БЕТИС 31 12 7 12 36-40 43 10 РЕАЛ СОСЬЕДАД 31 10 10 11 37-38 40 11 ЛЕГАНЕС 31 10 10 11 31-35 40 12 ЭЙБАР 31 9 12 10 41-43 39 13 ЭСПАНЬОЛ 31 10 8 13 35-45 38 14 ЖИРОНА 31 8 10 13 33-43 34 15 ЛЕВАНТЕ 31 8 9 14 44-56 33 16 СЕЛЬТА 31 8 8 15 45-53 32 17 ВАЛЬЯДОЛИД 31 7 9 15 24-43 30 18 ВИЛЬЯРРЕАЛ 31 6 12 13 39-45 30 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 31 7 6 18 34-54 27 20 УЭСКА 31 5 9 17 35-55 24





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