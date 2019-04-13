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Лунин против "Реала" и другие матчи чемпионата Испании

Сегодня, 12:14

Команда Андрея Лунина сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря

Команда Андрея Лунина "Леганес" сыграет с "Реалом"
Команда Андрея Лунина "Леганес" сыграет с "Реалом". Фото: Getty Images

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят поединки 32 тура Ла Лиги. Лидер сезона "Барселона" в субботу на выезде протестирует главного аутсайдера Примеры – "Уэску". Команда Андрея Лунина "Леганес" в понедельник сыграет с "Реалом", которому принадлежат права на украинского вратаря.

Отметим, что в Италии на этой неделе может определится чемпион: расписание и результаты 32 тура итальянской Серии А.

Напомним, что в чемпионате Англии на этой неделе будет сыгран суперматч "Ливерпуль" – "Челси": расписание и результаты 34 тура английской Премьер-лиги.

Суббота, 13 апреля:

14:00 "Эспаньол" – "Алавес"

17:15 "Уэска" – "Барселона"

19:30 "Атлетико" – "Сельта"

21:45 "Севилья" – "Бетис"

Воскресенье, 14 апреля:

13:00 "Вальядолид" – "Хетафе"

15:00 "Атлетик" – "Райо Вальекано"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Эйбар"

19:30 "Жирона" – "Вильярреал"

21:45 "Валенсия" – "Леванте"

Понедельник, 15 апреля:

22:00 "Леганес" – "Реал"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА31227281-3173
2 АТЛЕТИКО31188545-2162
3 РЕАЛ МАДРИД31193955-3760
4 ХЕТАФЕ311311738-2750
5 СЕВИЛЬЯ311471051-3749
6 ВАЛЕНСИЯ311016533-2646
7 АЛАВЕС311291032-3845
8 АТЛЕТИК311013833-3543
9 БЕТИС311271236-4043
10 РЕАЛ СОСЬЕДАД3110101137-3840
11 ЛЕГАНЕС3110101131-3540
12 ЭЙБАР319121041-4339
13 ЭСПАНЬОЛ311081335-4538
14 ЖИРОНА318101333-4334
15 ЛЕВАНТЕ31891444-5633
16 СЕЛЬТА31881545-5332
17 ВАЛЬЯДОЛИД31791524-4330
18 ВИЛЬЯРРЕАЛ316121339-4530
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО31761834-5427
20 УЭСКА31591735-5524


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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид

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