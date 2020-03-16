Лунин снова не вернется в "Реал". На сей раз – из-за Альфонса

27-летний французский вратарь Альфонс Ареоля, выступающий за "Реал" на правах аренды, может быть выкуплен мадридцами у "ПСЖ". Это закроет дорогу назад в "Королевский клуб" принадлежащему мадридцам украинцу Андрею Лунину, который сейчас выступает в аренде за аутсайдера Сегунды "Овьедо".

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Как сообщает испанское издание AS, чемпион мира-2018 Альфонс Ареоля убедил главного тренера "Реала" – своего соотечественника Зинедина Зидана – в своей полезности в роли второго голкипера и возможного сменщика для основного вратаря мадридцев – Тибо Куртуа. И "сливочные" склоняются к тому, чтобы оставить у себя Ареоля на постоянной основе.

Андрей Лунин / Фото: Getty Images Реклама

Что интересно, "Пари Сен-Жермен" не против отпустить в "Реал" Ареоля, поскольку французский клуб рассчитывает приобрести голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму.

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Фактором в пользу того, что именно Альфонс Ареоля, а не Андрей Лунин будет вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне, испанские СМИ называют отсутствие игровой практики у украинца во время предыдущей аренды – в "Вальядолиде". Хотя сейчас Лунин и является основным кипером в "Овьедо".

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Кстати, портал Transfermarkt оценивает Альфонса в 16 млн евро, а Лунина – всего в 3 млн евро.

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