Лунин вскоре уйдет из "Реала" в клуб легендарного бразильца

Украинский вратарь согласился на переход в "Вальядолид"

Андрей Лунин / Фото: AFP

Украинский вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин близок к аренде в "Вальядолид". Официально о переходе может быть объявлено уже в ближайшее время.

Украинский голкипер Андрей Лунин получил номер в "Реале"

Между "Реалом" и "Вальядолидом" установлены хорошие отношения, а о сделке между клубами относительно аренды Лунина может быть объявлено в ближайшие дни. Президентом "Вальядолида" является легендарный бразильский футболист Роналдо, который ранее выступал за мадридский "Реал".

Реклама

В потенциальном новом клубе Андрею нужно будет бороться с 30-летним Хорди Масипом, который в прошлом сезоне отыграл 35 поединков.

В тренде Оккупированная Керчь осталась без воды, остановлены все насосные станции

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал будущее в клубе украинского вратаря Андрея Лунина. По его словам, ситуация с игроком разрешится после прибытия команды в Мадрид.

Отметим, что новый сезон в чемпионате Испании "Реал" начнет выездным матчем против "Сельты" 17 августа.

А вот так украинский кипер Андрей Лунин работает на тренировках команды:

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама