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Лунин выдавил Зидана из "Реала" – официально

9 июля, 21:56

Зидан-младший, проиграв конкуренцию украинцу, отправился в Сегунду. Теперь ему будет забивать Зозуля

Лука Зидан
Лука Зидан. Фото: Twitter

21-летний вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан не выдержал конкуренции с украинцем Андреем Луниным за место в составе Королевского клуба. Сына главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана отправили в команду "Расинг Сантандер", выступающую во втором по силе дивизионе испанского футбола. "Расинг" арендовал Зидана-младшего до окончания сезона-2019/20. Так что теперь ему будет забивать Роман Зозуля, ранее продливший контракт с "Альбасете".

Как мы писали ранее, 74 тысячи фанатов "Реала" выступили против "папусика Зидана" из-за Лунина. В опросе ведущего испанского издания Marca, кто должен стать вторым голкипером "Реала" на сезон 2019/20, с огромным отрывом победил украинец. За украинского вратаря проголосовали 59 процентов респондентов, то есть 74 тысячи фанатов, тогда как сын Зинедина Зидана, Люка, набрал лишь 17 процентов голосов.

В свою очередь, Зинедин Зидан угрожал уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Вратарский вопрос? Это будет моим решением, и оно будет весьма понятным. Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – утверждал главный тренер "Реала".

Напомним, не далее как в июне Лунин был признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля на полях Польши.

Как молодежную сборную Украины встречали на родине

Как следствие, Зидан решил посмотреть Лунина в деле: украинец отправляется с "Реалом" в турне. В рамках турне "сливочные" проведут матчи против "Баварии", "Атлетико" и "Арсенала". Правда, год назад Лунин уже участвовал в подобном сборе, однако перед сезоном все же отправился в аренду в "Леганес".

Смотрите, что творит Лунин на тренировках

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

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Тег Реал Мадрид, Лука Зидан, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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