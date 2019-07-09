Лунин выдавил Зидана из "Реала" – официально

Зидан-младший, проиграв конкуренцию украинцу, отправился в Сегунду. Теперь ему будет забивать Зозуля

Лука Зидан. Фото: Twitter

21-летний вратарь мадридского "Реала" Лука Зидан не выдержал конкуренции с украинцем Андреем Луниным за место в составе Королевского клуба. Сына главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана отправили в команду "Расинг Сантандер", выступающую во втором по силе дивизионе испанского футбола. "Расинг" арендовал Зидана-младшего до окончания сезона-2019/20. Так что теперь ему будет забивать Роман Зозуля, ранее продливший контракт с "Альбасете".

Как мы писали ранее, 74 тысячи фанатов "Реала" выступили против "папусика Зидана" из-за Лунина. В опросе ведущего испанского издания Marca, кто должен стать вторым голкипером "Реала" на сезон 2019/20, с огромным отрывом победил украинец. За украинского вратаря проголосовали 59 процентов респондентов, то есть 74 тысячи фанатов, тогда как сын Зинедина Зидана, Люка, набрал лишь 17 процентов голосов.

В свою очередь, Зинедин Зидан угрожал уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Вратарский вопрос? Это будет моим решением, и оно будет весьма понятным. Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – утверждал главный тренер "Реала".

Напомним, не далее как в июне Лунин был признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля на полях Польши.

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Как следствие, Зидан решил посмотреть Лунина в деле: украинец отправляется с "Реалом" в турне. В рамках турне "сливочные" проведут матчи против "Баварии", "Атлетико" и "Арсенала". Правда, год назад Лунин уже участвовал в подобном сборе, однако перед сезоном все же отправился в аренду в "Леганес".

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