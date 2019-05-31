Лунина продолжают "футболить" тренеры сборных Украины: принято новое решение по вратарю

Андрей Шевченко дал добро, чтобы голкипер "Реала" сыграл за молодежку в матче 1/8 чемпионата мира

Андрей Лунин. Фото: Instagram

В судьбе вратаря "Реала" Андрея Лунина – новый поворот. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение оставить голкипера в расположении молодежной сборной U-20, которая вышла в 1/8 чемпионата мира в Польше и 3 июня проведет поединок плей-офф. Решение же о прибытии Лунина в лагерь главной команды страны будет принято уже после проведения игры 1/8 финала с участием "молодежки". Об этом сообщает официальный сайт украинской футбольной ассоциации (бывшей ФФУ).

Что творит на тренировках Андрей Лунин

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Напомним, ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины на чемпионате мира U-20 останется без ключевого футболиста – вратаря "Реала" Андрея Лунина. 20-летний страж ворот должен был в обязательном порядке прибыть в расположение национальной команды, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Однако позже, как видим, это решение переиграли. Лунина продолжают, говоря языком футбола, футболить из одной сборной в другую.

Вместе с тем, как мы писали, начался процесс обрезания главной сборной Украины: Шева исключил из команды пятерых игроков. Жертвами "оптимизации" состава "сине-желтых" стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат.

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