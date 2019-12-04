Ляп Гвардиолы: сидел на пресс-конференции в Англии, а думал о бывшей

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Реклама

Вчера в 15 туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил 4:1 "Бернли" и пока что вышел на второе место в турнирной таблице. Один из голов забил Родри, которого "горожане" летом купили у испанского "Атлетико". После поединка главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хотел похвалить испанца, но забыл, какую команду сейчас возглавляет. Ранее мы писали, что Гвардиола получает больше всех тренеров Англии.

"Родри всегда помогал нам в подобных ситуациях. Думаю, он приспосабливается, он идеально подходит для АПЛ, честно. И я думаю, что мюнхенская "Бавария"... Мюнхенская "Бавария"? "Манчестер Сити" купил… Мюнхенская "Бавария" — какого черта? Не знаю, о чем я думал. Думаю, что "Манчестер Сити" купил невероятного игрока на годы вперед", – исправился Гвардиола, который с 2013-го по 2016-й возглавлял "Баварию".

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Читайте также: Не спешите поздравлять Месси: "Обладателя "Золотого мяча" определит VAR"

Ранее мы писали, что бывший талисман "Манчестер Сити" – лучший украинский легионер 2019 года. В прошлом сезоне с "горожанами" Александр Зинченко выиграл все главные трофеи Англии.

Мы также рассказывали, как Хосеп Гвардиола объяснил ничью в Лиге чемпионов: "Тяжело было контролировать мяч из-за качеств "Шахтера"

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама