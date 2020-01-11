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Ляп вратаря и жестокий VAR привели к поражению "Вест Хэма" Ярмоленко в Премьер-лиге

11 января, 08:35

Лондонская команда уступила в гостях "Шеффилд Юнайтед" с минимальным счетом

Игроки "Вест Хэма" были недовольны поражением

Игроки "Вест Хэма" были недовольны поражением / Фото: Reuters

В пятницу вечером в Англии стартовал 22-й тур Премьер-лиги. В единственном матче дня "Шеффилд Юнайтед" принимал команду украинца Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм". Читайте расписание и результаты 22 тура чемпионата Англии.

Для гостей все началось не слишком удачно, когда на ровном месте получил травму польский вратарь Лукаш Фабиански. Вынося мяч от своих ворот он сделал неловкое движение и попросил замену. Вместо него на 15-й минуте вышел Дэвид Мартин. Однако именно неудачные действия рыжеволосого голкипера привели к голу в ворота "Вест Хэма" на 53-й минуте. Пытаясь сделать передачу ближайшему партнеру, он по сути выбил мяч на соперника, и два шотландца разыграли короткую комбинацию: Джон Флек увел защитника, а Оливер Макберни издевательски пробил в сетку под Мартином – 1:0.

В концовке, на 92-й минуте, лондонцам, казалось, удалось избежать поражения. Команда Дэвида Мойеса и фаны уже праздновали ничью. Однако система VAR гол отменила, зафиксировав небольшое положение "вне игры" у Роберта Снодграсса.

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Как мы писали ранее, у Андрея Ярмоленко обнаружились проблемы со здоровьем, и украинский атакующий полузащитник "молотобойцев" пока что лечится. "Вест Хэм" же пока держится на 16-м месте, на два очка опережая "Борнмут" и на три – "Уотфорд", которые находятся в зоне вылета и 12 января сыграют между собой. А "Шеффилд" вышел на пятое место.

Смотрите сюжет о том, как Андрей Ярмоленко праздновал юбилейный День рождения

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