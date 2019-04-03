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"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

Сегодня, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк
Анна Мандзюк и Ирина Морозюк. Фото: Instagram
"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46e/548/5ca46e548deb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46e/548/5ca46e548deb8.png Футбол Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка продолжает поражать своей откровенностью. В этот раз сексапильная Ирина Морозюк выложила фото себя-любимой полностью обнаженной – из душевой кабинки.

Этим фото Ирина опять взбудоражила своих поклонников. "Восхитительная и сексуальная, как всегда. От одного фото давление поднимается", – написал один из подписчиков Ирины Морозюк.

Заинтриговало и то, как сама Ирина Морозюк подписала кадр из душевой кабинки. "Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты", – процитировала супруга динамовца легендарную Фаину Раневскую.

При этом в комментарии под эротичным фото Ирины Морозюк жена экс-защитника "Динамо" Виталия Мандзюка Анна разоткровенничалась: "Я все таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Напомним, накануне Ирина Морозюк рассказала, что третий день празднует день рождения Анны Мандзюк. Также девушка разместила на своей странице совместное фото с Анной, на котором они запечатлены в достаточно пикантном положении.

Ранее жена Николая Морозюка показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке. Ирина полностью раздетая лежит в постели, а супруг-футболист лишь слегка прикрывает ее грудь.

В свою очередь, сам экс-капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину"Если сравнивать с Украиной, то тут ты себя чувствуешь футболистом. Турция - это дорогой и солидный фейерверк, а Украина - бенгальский огонь, который быстро тухнет", – сказал Николай Морозюк.

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Тег Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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