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Любовь с закрытыми глазами: новый горячий поцелуй Зинченко и сексапильной блондинки

15 июня, 17:57

Самого дорогого украинского футболиста потроллил известный телеведущий: "Интервью продолжается?"

Роман полузащитника сборной Украины Александра Зинченко и сексапильной журналистки каналов "Футбол 1/2" Влады Седан набирает обороты. После поцелуя в прямом эфире после игры Украина – Сербия, взорвавшего интернет, парочка продолжает демонстрировать публике свои чувства уже вне пределов футбольного поля. Сегодня Зинченко выложил у себя в Instagram романтическое фото с Владой, закрывшей глаза в его объятиях, и их очередного горячего поцелуя. 

К этой иллюстрации самый дорогой украинский игрок прикрепил сердечко, показав, что по уши влюблен в свою избранницу. При этом известный актер и телеведущий Андрей Бедняков подколол Зинченко, написав в комментарии под фото: "Интервью продолжается?"

Как сообщалось ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. "Да? Мужской пол? Женский? А, все-таки в эту сторону. А то были такие сомнения", – с юмором прокомментировал Коноплянка амурные эмоции Зинченко в прямом эфире.

Также мы писали, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – интригующе отметила Влада Седан.

Как Зинченко забивает за сборную Украины

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Тег Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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