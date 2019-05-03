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Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА по делу Мораеса

3 мая, 13:50

Руководство местной Федерации не верит в успех, но будет бороться до конца

Жуниор Мораес
Жуниор Мораес. Фото: AFP

Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА о правомерности натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом сообщил президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп. Напомним, что сегодня Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины.

"Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, очень малы, но мы все равно будем апеллировать", – сказал Филипп.

У Федерации футбола Люксембурга есть пять дней, чтобы аргументировать свой протест в УЕФА. После этого у них есть еще три дня для подачи апелляции.

Напомним, Жуниор Мораес получил украинское гражданство и успел принять участие в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе украинской команды против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). 

Португальцы настаивали, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Исходя из этого Португалия и Люксембург требовали засчитать нашей команде технические поражения.  Европейский футбольный союз, расследовав информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца, принял сторону ФФУ.

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Тег УЕФА, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга, Жуниор Мораес

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Источник:

FootBoom

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