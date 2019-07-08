Лжемессия: почему сборная Аргентины ничего не выиграла с Месси

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" не выиграл ни одного "взрослого" трофея в сборной Аргентины: разбираемся, почему

Аргентина с Лео Месси проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Фото: AFP

Давайте сразу оговорим – брать в расчет успехи аргентинцев на молодежном уровне не будем. Это совсем другие соревнования, результаты которых слабо коррелируют с тем, что потом футболисты показывают на "взрослом" уровне. Красноречивое подтверждение тому – карьера Александра Алиева, который на молодежном чемпионате мира-2005 занял второе после Месси место в списке бомбардиров турнира.

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Да, Месси вместе с партнерами выиграл тот чемпионат, а в 2008 году стал еще и олимпийским чемпионом. Но на Олимпиадах выступают футболисты не старше 23 лет (+ до трех игроков, превышающих эту возрастную планку), потому заносить ту победу в список трофеев, выигранных на взрослом уровне, было бы неверно.

Отсутствие побед со сборной на чемпионате мира и Кубке Америки – мощнейший удар по репутационному наследию Месси. Ведь в этом плане он проигрывает не только Пеле и Марадоне, которые спорили за право быть признанным лучшим футболистом ХХ века, но и главному конкуренту в борьбе за титул лучшего игрока XXI века. Речь, конечно, о Криштиану Роналду, который выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2019.

Конечно, успехи Лионеля с "Барселоной" и уровень игры, который он показывает в клубе, все равно возносят его в список главных претендентов на звание лучшего футболиста в истории. Однако даже сам Лионель понимает, что без титулов с национальной командой его претензии в споре с указанной выше троицей выглядят несколько сомнительно. Отсюда и уходы аргентинца из сборной – "насовсем" после неудачи в финале Кубка Америки-2016 (передумал через пару месяцев) и "на время" после ЧМ-2018.

Месси можно понять – слишком велико было разочарование. С "простить" сложнее, ведь кажется, что как минимум в нескольких случаях сам Лео был более чем причастен к неудачам команды. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

ЧМ-2006. Турнир, за который к Лео минимум претензий, хотя бы потому что он не был основным игроком команды. 19-летний форвард "Барселоны" едва успел восстановиться после серьезной травмы, выходил на замены, отметился голом в ворота Сербии и Черногории, а в рубке с немцами в четвертьфинале не участвовал.

Кубок Америки-2007. К этому моменту Лео уже дорос до статуса основного игрока сборной, провел 6 матчей, забил 2 гола, причем отметился в четвертьфинале (мяч в ворота перуанцев признали лучшим на турнире) и полуфинале с Мексикой. Но в финале был незаметен и Бразилия разгромила Аргентину 3:0.

ЧМ-2010. Турнир, на который Лео ехал в статусе главного игрока планеты, обладателя "Золотого мяча", автора 49 голов в клубном сезоне – а уехал главным разочарованием после поражения 0:4 от немцев в четвертьфинале. Конечно, можно говорить, что во всем виноват Марадона, который был гораздо больше мотиватором, чем тренером, но ведь и до вылета Лео не блистал. 0 голов и 0 передач в матчах с Нигерией, Южной Кореей и Грецией на групповом этапе, при том что во всех играх Аргентина победила – это сложно объяснить. В 1/8 финала ассист все же был, вот только, по-хорошему, гол Тевеса после паса Лео не должны были засчитывать из-за явного офсайда. Вручение Лео "Золотого мяча" в том году выглядело издевательством над Снейдером (сделал требл с "Интером" и вытащил Голландию в финал чемпионата мира) и Хави с Иньестой (вели всю игру "Барсы" и сборной, с которой и выиграли мундиаль).

Кубок Америки-2011. Домаш­ний для аргентинцев турнир – и новая неудача на грани провала от Месси. Ни одного гола, а 3 ассиста за турнир не должны обманывать – 2 из них были сделаны в матче против молодежной сборной Коста-Рики. Та игра стала единственной победной для Аргентины на турнире, закончившемся вылетом в четвертьфинале от Уругвая после серии пенальти. Ну, хотя бы свой 11-метровый Месси забил.

ЧМ-2014. Противоречивый турнир для Месси. С одной стороны, он был признан лучшим игроком чемпионата, с другой – кажется, что как минимум Нойер и Роббен выглядели не слабее. Лео забивал в каждом из трех матчей группового турнира, отдал ассист на ди Марию в 1/8 финала, однако после травмы того же Анхеля в четвертьфинале с Бельгией откровенно сник. В результате многие говорили, что Месси не был лучшим на турнире даже в своей команде, ведь после вылета ди Марии Аргентина не смогла забить ни разу. Голландцев удалось пройти лишь в серии пенальти, а потом были 120 минут мучений в финале с немцами, которые в третий раз подряд остановили путь Аргентины на чемпионате мира. По итогам 2014-го фото, где Месси завороженно смотрит на Кубок мира, было признано лучшим спортивным снимком года.

Кубок Америки-2015. Лучшим Лео был признан и по итогам следующего турнира сборных, в котором участвовал, однако в этот раз решил отказаться от награды. Он выдал грандиозный полуфинал против Парагвая, где отметился 3 ассистами, а команда выиграла 6:1. Однако за вычетом той игры на счету Лео лишь 1 гол, да и тот был забит с пенальти еще на групповом этапе. Чилийцы, которые в финале победили Аргентину в серии пенальти, говорили, что приз стоило отдать Видалю, который вел игру своей команды, успевая и сзади все выжечь, и в атаку подключиться (3 гола).

Кубок Америки-2016. Уже через год Лео мог прервать полосу неудач на турнире, приуроченном к 100-летию Кубка Америки. Но снова проиграл в финале, снова Чили и снова по пенальти. Разница лишь в том, что если годом ранее Лео был единственным из команды, кто свой 11-метровый реализовал, то теперь как раз его промах решил все. А ведь именно тут Лео действительно блистал: 3 гола Панаме на групповом этапе, по мячу Венесуэле и США в плей-офф. Лучшим игроком турнира организаторы признали чилийца Санчеса, который в свое время оказался в тени Месси в "Барсе".

ЧМ-2018. События прошлогоднего турнира еще свежи в памяти. Аргентина попала в "группу смерти" с Хорватией, Исландией и Нигерией, где заняла лишь второе место, а Лео больше всего запомнился нереализованным пенальти в матче с исландцами. Вылет в 1/8 финала от будущих чемпионов из Франции выдался драматичным, команды выдали перестрелку 3:4, по итогам которой Лео и Ко пришлось собирать вещи. Забить ему удалось лишь Нигерии в группе.

Кубок Америки-2019. Самое актуальное разочарование – Лео до вылета от Бразилии в полуфинале забил лишь единожды, с пенальти в группе Парагваю. Даже в плей-офф Аргентина могла не выйти, если бы не выиграла в третьем туре у Японии. В полуфинале Месси выдал свой лучший матч на турнире, попал в штангу, после его паса Агуэро пробил в перекладину, но сомнений в перевесе бразильцев почти не было. Лео же после матча выдал огненный спич, где обвинил в поражении судей, которые якобы не дали два пенальти в пользу "альбиселесте". Забавно, что после четвертьфинала с Венесуэлой жаловались на судейство соперники Аргентины, у которых также было два эпизода, когда они могли претендовать на "точку", но тогда Лео "почему-то" молчал. А завершил Копу удалением за стычку с чилийцем Меделем. Статистика на турнире: 1 гол, 1 ассист, 1 красная карточка, 1 несбывшаяся мечта.

9 неудач подряд сложно объяснить чередой совпадений, согласитесь. Конечно, можно и нужно отметить, в последние годы состав аргентинцев просел в сравнении с "золотым поколением" 1990-2000-х, талантов, играющих в топ-клубах, стало меньше. Однако у того же Криштиану – при том же проседании уровня партнеров, которые никак не сильнее аргентинцев, побед больше.

Причины: ожидания, тактическая анархия, ссоры...

В сборной от Месси слишком многого ждут. В том числе и соперники, которые обороняются против Лео и числом, и умением. В сборной банально меньше времени, чтобы подготовиться к матчам против новых соперников, а интуитивного понимания даже такого игрока, как Лео, не хватает. Порой Аргентине не везло. Речь и о жребии – на том же ЧМ-2018 команда до вылета успела сыграть против обоих будущих финалистов, причем оказала Франции, пожалуй, самое серьезное сопротивление, и о факторе пенальти. 4 вылета по пенальти – пожалуй, многовато. Победить удалось лишь голландцев, еще больших лузеров в этом плане. Провал местной футбольной ассоциации. На Кубке Америки-2019 Аргентину тренировал Лионель Скалони, почти новичок в тренерском деле. О Марадоне уже говорили, Серхио Батиста и Эдгаро Бауса тоже не выглядели специалистами уровня сборной. У Аргентины банально зачастую нет денег на классного тренера для сборной, особенно после смерти многолетнего руководителя местного футбола Хулио Грондоны. Коррупция достигла пика, что обиднее, если помнить, что как раз за участие Месси в бесконечных товарищеских матчах соперники платят очень приличные деньги. Ну зато Лео лучший бомбардир в истории сборной благодаря этим спаррингам, хоть какое-то утешение. Тактические проблемы несет и чужим, и своим. С годами аргентинский гений практически перестал отрабатывать в защите. Чем выше становился его статус, тем меньше желания было у Месси возвращаться назад. И соперники нередко за тактическую анархию Лео наказывают. Плюс сам он порой просто требовал мяч у партнеров, которые выглядели манекенами, чья задача довести мяч до "десятки", а затем смотреть, как та что-нибудь придумает. И, если уж говорить о партнерах, стоит помнить, что Лео, по сути, выжил Тевеса и Рикельме из сборной. Агуэро при всей их дружбе тоже выглядит хуже в подыгрыше Месси. Из-за его конфликта с Икарди сборная не может рассчитывать на звезду "Интера"...

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