Мадагаскар в дебютном для себя Кубке Африки пробился в четвертьфинал турнира

Сборная Мадагаскара по футболу вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, обыграв команду Конго по пенальти

Кубок Африки 2019. Сборная Мадагаскара сыграет в 1/4 финала. Фото: AFP

Сборная Мадагаскара по футболу обыграла по пенальти команду ДР Конго и вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций 2019, который проходит в Египте. Основное время воскресного матча, состоявшегося в Александрии, завершилось вничью со счетом 2:2. В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты Мадагаскара, которые впервые принимают участие в турнире.

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Следующий соперник мадагаскарцев определится позднее в матче сборных Ганы и Туниса. Финал Кубка Африканских наций пройдет на Каирском международном стадионе 19 июля.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

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