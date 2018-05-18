Мадрид ликует: появилось фото, как "Атлетико" с фанами празднует победу в Лиге Европы

Мадридский "Атлетико" совершил чемпионский парад улицами испанской столицы. Из Лиона клуб привез трофей Лиги Европы. Игроки клуба проехали по Мадриду на автобусе, посетили Собор Альмудена, а затем отметили выигрыш трофея на площади вместе с десятками тысяч болельщиков.

Напомним, что в среду, 16 мая, в финале Лиги Европы "Атлетико" разгромил французский "Марсель" – 3:0, благодаря дублю Антуана Гризманна и голу Габи. Смотреть голы "Атлетико" – "Марсель" можно на нашем сайте.

Ранее мы писали, что за победу в Лиге Европы "Атлетико" заработает меньше, чем за провал в Лиге чемпионов. Испанцы начинали сезон в главном еврокубковом турнире, но финишировали в группе только третьими.

Кстати, победа в Лиге Европы принесла в "копилку" 48-летнего Диего Симеоне уже шестой трофей за время его работы с "матрасниками" – ранее он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и еще одну Лигу Европы.



