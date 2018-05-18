Мадрид ликует: появилось фото, как "Атлетико" с фанами празднует победу в Лиге Европы
Испанский клуб вернулся домой из Лиона, где выиграл трофей
Мадридский "Атлетико" совершил чемпионский парад улицами испанской столицы. Из Лиона клуб привез трофей Лиги Европы. Игроки клуба проехали по Мадриду на автобусе, посетили Собор Альмудена, а затем отметили выигрыш трофея на площади вместе с десятками тысяч болельщиков.
Напомним, что в среду, 16 мая, в финале Лиги Европы "Атлетико" разгромил французский "Марсель" – 3:0, благодаря дублю Антуана Гризманна и голу Габи. Смотреть голы "Атлетико" – "Марсель" можно на нашем сайте.
Ранее мы писали, что за победу в Лиге Европы "Атлетико" заработает меньше, чем за провал в Лиге чемпионов. Испанцы начинали сезон в главном еврокубковом турнире, но финишировали в группе только третьими.
Кстати, победа в Лиге Европы принесла в "копилку" 48-летнего Диего Симеоне уже шестой трофей за время его работы с "матрасниками" – ранее он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и еще одну Лигу Европы.
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