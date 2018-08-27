Мадридский "Атлетико" хочет заполучить украинца Зинченко

Продолжается эпопея с поиском нового клуба для полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. В летнее межсезонье руководство "горожан" хотело продать украинца в другой английский клуб "Вулверхэмптон", но Зинченко отказался от перехода и решил бороться за место в составе "горожан". Пока Александр тренируется с "Манчестер Сити", хоть уже трижды не попадал в заявку на матчи на старте сезона в премьер-лиге.

На горизонте возник еще один вариант. После предметных переговоров с "Бетисом" в борьбу вступил мадридский "Атлетико". Диего Симеоне хочет заполучить украинца, если в "ПСЖ" уйдет левый защитник Луис Фелипе. Зинченко, ранее игравший в полузащите, использовался тренером "Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой как раз на позиции левого защитника.

Напомним, в первом матче сезона "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок Англии, обыграв лондонский "Челси" .В этом матче историческое достижение установил нападающий "горожан" Серхио Агуэро. Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в заявку команды Пепа Гвардиолы.