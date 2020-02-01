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Мадридский "Реал" установил исторический рекорд "сухости" в чемпионате Испании

1 февраля, 22:33

Лидер Ла Лиги пропустил всего 13 мячей в 22 матчах сезона

Тибо Куртуа приложил руки к рекорду

Тибо Куртуа приложил руки к рекорду / Фото: Reuters

Знаменательное событие сегодня произошло в истории "Королевского" клуба. Как мы сообщали, в мадридском дерби "Реал" обыграл "Атлетико" в 22-м туре чемпионата Испании со счетом 1:0.

Таким образом, хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности, позволив соперникам за 22 матча забить себе лишь 13 мячей. Это новый рекорд "сухости" в истории клуба. Ранее "Реалу" удавалось пропускать всего по 14 голов в стартовых 22 поединках три раза: в 1962, 1965 и 1988 годах. То есть, последний раз примерно так же надежно защита и вратарь действовали 32 года назад.

Важную роль в свершениях мадридцев играет новый вратарь – бельгиец Тибо Куртуа, который в минувшем году пришел из английского "Челси". В том числе и из-за надежной игры Куртуа украинца Андрея Лунина отдают в аренды. Хотя Лунин заставил "Реал" пойти на создание спецотдела.

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"Реал" лидирует в чемпионате с отрывом от "Барселоны" в шесть очков. Правда, каталонцы свой матч тура сыграют завтра дома с "Леванте", занимающим 13-е место в лиге.

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Источник: isport.ua

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