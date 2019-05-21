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Магия на стадионе Гагарина: обзор удивительной победы "Ворсклы" над "Десной"

21 мая, 20:37

Ворота полтавчан в этой игре были словно заколдованные. Каркас трижды спасал гостей от пропущенного мяча

"Десна" - "Ворскла" - 0:1
"Десна" - "Ворскла" - 0:1. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"Ворскла" стала еще на шаг ближе к завоеванию Кубка престижа, который вручается лучшей команде нижней шестерки чемпионата Украины по футболу. Полтавская команда на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина обыграла местную "Десну" со счетом 1:0 и благодаря этому на три очка оторвалась от своих главных конкурентов в борьбе за приз – черниговчан. Кстати, автором победного мяча "Ворсклы" стал сербский полузащитник полтавчан Тодор Петрович, для которого этот гол стал дебютным в футболке украинского клуба.

Отметим, что в победе "Ворсклы" не обошлось без футбольной магии. Трижды, когда полтавчан уже не мог спасти их голкипер, на выручку гостям приходил каркас их ворот, отражавший удары игроков "Десны".

"Десна" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Петрович (31)

"Десна": Литовка, Имереков, Парцвания, Немчанинов, Мостовой, Волков (Богданов, 75), Огиря, Фаворов, Хлебас, Безбородько (Филиппов, 75), Сергийчук (Картушов, 46).

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Петрович (Габелок, 90), Сакив (Шехич, 78), Скляр, Чеснаков, Ребенок, Коломоец, Васин (Мысык, 68).

Предупреждения: Коломоец (38), Безбородько (45), Васин (63), Ткаченко (80), Шехич (82), Мартыненко (86).

Как мы сообщали ранее, гол россиянина и игра в интуицию Ангела помогли "Черноморцу" обыграть "Карпаты". Тем не менее одесситы остаются на последней строчке турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

Также мы писали, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский специалист - один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

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Тег чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Десна Чернигов

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Сегодня|Спорт

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