Максим Чех: "Крайние нападающие у "АЗ" очень быстрые"

Полузащитник "Мариуполя" назвал сильные и слабые стороны соперника по Лиге Европы

Максим Чех / Фото: Instagram

В четверг, 8 августа, в Одессе пройдет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. ФК "Мариуполь" принимает голландский "АЗ" из города Алкмаар. Начало встречи в 20:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" – "АЗ".

Накануне поединка своими ожиданиями от встречи с голландцами поделился полузащитник "Мариуполя" Максим Чех.

"На теории разобрали соперника – сильные и слабые стороны "АЗ". Думаю, мы хорошо будем готовы к игре и постараемся порадовать болельщиков. Слабая сторона соперника – в обороне они где-то не дорабатывают. Сильные – это, безусловно, атака. Крайние нападающие у "АЗ" очень быстрые. Но, думаю им можно противостоять", – рассказал Чех.

Лига Европы: расписание и результаты третьего раунда квалификации

Ранее УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19. На награду были номинированы Оливье Жиру ("Челси"), Эден Азар (экс-"Челси", ныне "Реал") и Лука Йович (экс-"Айнтрахт", ныне "Реал").

Победителем прошлого сезона Лиги Европы стал "Челси", разгромивший в финале "Арсенал" со счетом – 4:1.

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