Максим Коваль променял Киев на Саудовскую Аравию

Голкипер подписал трехлетний контракт с клубом "Аль-Фатеха"

Коваль доволен трансфером. Фото: Twitter

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль стал полноценным игроком "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии. Украинец подписал трехлетний контракт. Отметим, что в прошлом сезоне Коваль выступал за "Аль-Фатех" на правах аренды и стал одним из лучших вратарей в чемпионате. Клуб из Саудовской Аравии решил выкупить контракт Коваля, но сумма трансфера не разглашается. С "Динамо" у украинского вратаря соглашение действовало до лета 2020-го года.

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В минувшем сезоне 26-летний Максим Коваль сыграл 30 матчей за "Аль-Фатех", из которых 11 провел на "ноль". Команда украинца завершила чемпионат на 9-м месте.

Напомним, что на прошлой неделе в киевское "Динамо" перешел 27-летний защитник Александр Караваев. Игрока национальной сборной Украины подписал соглашение с клубом на четыре года. Предыдущим клубом Караваева была луганская "Заря".

Это не первый летний трансфер "Динамо". Ранее команду пополнил 23-летний полузащитник венской "Аустрии" Мохаммеда Кадири. Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Первым матчем в сезоне для "Динамо" будет Суперкубок Украины. 28 июля – против "Шахтера". Год назад "Динамо" выиграло трофей.

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