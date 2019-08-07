Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

"Малага" официально распрощалась с Евгением Селезневым

Сегодня, 13:59

Украинский футболист хочет обратно в Турцию

"Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.

После аренды Селезнева у "Малаги" закончились деньги: клуб может исчезнуть

Реклама

34-летний футболист перешел в "Малагу" в январе. За это время украинский форвард провел 12 матчей, результативными действиями не отметился. Ближе к концу сезона Евгений Селезнев потерял доверие тренерского штаба испанской "Малаги". Отмечается, что в подписании украинца заинтересован турецкий "Гезтепе".

В тренде
"У вас все поют прекрасно": Лайма Вайкуле раскрыла подробности фестиваля "Рандеву" в Одессе
Певица Лайма Вайкуле на пресс-конференции в Киеве

Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор". Также добавим, что в минувшем сезоне Сегунды "Малага" заняла третье место и завоевала право на участие в плей-офф за вызод в Примеру, где по итогам двух матчей уступила "Депортиво".

Также мы писали, что другой украинец в Испании может перейти в очередную аренду. Новый вариант для Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов арендовать 20-летнего голкипера своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Испании Евгений Селезнев Малага

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019