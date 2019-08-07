"Малага" официально распрощалась с Евгением Селезневым

"Малага" объявила о расторжении контракта с украинским нападающим Евгением Селезневым. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.

После аренды Селезнева у "Малаги" закончились деньги: клуб может исчезнуть

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34-летний футболист перешел в "Малагу" в январе. За это время украинский форвард провел 12 матчей, результативными действиями не отметился. Ближе к концу сезона Евгений Селезнев потерял доверие тренерского штаба испанской "Малаги". Отмечается, что в подписании украинца заинтересован турецкий "Гезтепе".

Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор". Также добавим, что в минувшем сезоне Сегунды "Малага" заняла третье место и завоевала право на участие в плей-офф за вызод в Примеру, где по итогам двух матчей уступила "Депортиво".

Также мы писали, что другой украинец в Испании может перейти в очередную аренду. Новый вариант для Лунина: его зовет в свой клуб легендарный Роналдо. "Реал" готов арендовать 20-летнего голкипера своей бывшей звезде – бразильцу, дважды выигрывавшему "Золотой мяч".

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