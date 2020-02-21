Мальчик попал на командное фото "Арсенала": он должен был уйти с поля, но растерялся

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Олимпиакосом" случился забавный эпизод. Мальчик, выводивший игроков на поле, растерялся и не знал, куда ему идти, когда остальные дети ушли с поля. Ранее мы писали, что "Арсенал" минимально обыграл "Олимпиакос", продлив свою серию без поражений.

Футболисты "Арсенала" позвали мальчика к себе. В итоге на командном фото игроки лондонского клуба запечатлены вместе с ним. Матч "Олимпиакос" – "Арсенал" проходит в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис".

Сама игра завершилась 1:0 в пользу "канониров". Единственный гол забил французский форвард Александр Ляказет. Ответная игра состоится через неделю 27 февраля в Лондоне.

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Также мы рассказывали, как школьник попросил "Ливерпуль" проиграть, главный тренер написал ответное письмо. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил письмо от юного болельщика "Манчестер Юнайтед" Дарага Керли из Ирландии.

Смотрите обзор матча Лиги Еврпоы "Олимпиакос" – "Арсенал" (0:1):

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