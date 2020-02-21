Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Мальчик попал на командное фото "Арсенала": он должен был уйти с поля, но растерялся

21 февраля, 09:26

Игроки лондонского клуба позвали мальчишку, сделав с ним фотографию

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Арсеналом" и "Олимпиакосом" случился забавный эпизод. Мальчик, выводивший игроков на поле, растерялся и не знал, куда ему идти, когда остальные дети ушли с поля. Ранее мы писали, что "Арсенал" минимально обыграл "Олимпиакос", продлив свою серию без поражений.

Футболисты "Арсенала" позвали мальчика к себе. В итоге на командном фото игроки лондонского клуба запечатлены вместе с ним. Матч "Олимпиакос" – "Арсенал" проходит в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис".

Сама игра завершилась 1:0 в пользу "канониров". Единственный гол забил французский форвард Александр Ляказет. Ответная игра состоится через неделю 27 февраля в Лондоне.

Реклама

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

Читайте также: "Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

Также мы рассказывали, как школьник попросил "Ливерпуль" проиграть, главный тренер написал ответное письмо. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил письмо от юного болельщика "Манчестер Юнайтед" Дарага Керли из Ирландии.

Смотрите обзор матча Лиги Еврпоы "Олимпиакос" – "Арсенал" (0:1):

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Арсенал Лондон Олимпиакос

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...