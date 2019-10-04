Мальчишка оказался выше футболиста "МЮ" в матче Лиги Европы

Дэниэл Джеймс / Фото: Instagram

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы нидерландский "АЗ Алкмаар" на своем поле принимал английский "Манчестер Юнайтед".

Когда перед матчем футболисты слушали гимн Лиги Европы, камера словила довольно забавный момент.

Перед футболистом "Манчестер Юнайтед" Дэниэлом Джеймсом поставили мальчишку, который оказался выше него. В этот момент, игрок просто потерялся за ребенком. Отметим, что Джеймс далеко не самый маленький футболист, его рост – 170 сантиметров.

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Также добавим, что поединок АЗ – "Манчестер Юнайтед" закончился со счетом 0:0. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории выступлений в ЛЕ не нанес ни единого удара в створ ворот.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

В последнем матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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