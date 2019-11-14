Мальдини приглашает Анчелотти вернуться в "Милан"

Карло не против вернуться на "Сан-Сиро", но не сам

Переживающий далеко не лучшие времена "Милан" пытается найти выход из кризиса. Ныне "россо-нери" занимают лишь 14-е место в итальянской серии А, набрав в 12 матчах 13 очков. Одним из выходов руководству видится смена на посту главного тренера. К слову, Паулу Фонсека хочет подписать в "Рому" бывшего игрока "Шахтера".

Пока что "Милан" возглавляет Стефано Пиоли, сменивший уже по ходу сезона 2019-2020 Марко Джампаоло. Но особого прогресса в игре некогда грозной команды не наблюдается. Для изменения ситуации клуб пытается найти авторитетного наставника. Так на днях нынешний директор "Милана", знаменитый в недалеком прошлом защитник Паоло Мальдини встречался с Карло Анчелотти, сообщает Tuttosport. Этот специалист возглавлял "россо-нери" в 2001-2009 гг., после чего тренировал "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Баварию". Сейчас 60-летний тренер работает с "Наполи", но там у Анчелотти возник конфликт с президентом, и вскоре он может покинуть клуб.

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Однако вряд ли столь именитый тренер, приводивший "Милан" к победе в Лиге чемпионов, захочет прийти на "пустое место". Специалист явно пожелает усилить команду, но вот будут ли к этому готовы боссы клуба – вопрос.

Смотрите, как в минувшее воскресенье "миланисты" уступили в Турине "Ювентусу".

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