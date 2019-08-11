Маленький фанат "Ливерпуля" с окровавленным носом встретил "принца Египта"

Мохамед Салах / Фото: AFP

После матча чемпионата Англии случился очень интересный эпизод с участием футболиста "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и маленького фаната "красных".

"Ливерпуль" потерял основного голкипера перед матчем Суперкубка УЕФА

Два болельщика Луис с Айзеком караулили своих любимчиков и 10 августа, когда произошло непредвиденное. Ребята увидели, как с базы выезжал Bentley с Мохаммедом Салахом - нападающим "Ливерпуля", и побежали, рядом с машиной, размахивая руками и пытаясь привлечь внимание футболиста.

Маленький футбольный фанат из Англии был ужасно рад увидеть машину с Мо Салахом и помчался к ней, но ударился о фонарный столб и даже потерял сознание. Салах извинялся перед семьей и сфотографировался на память с Луисом и Айзеком. После этого младшего Фаулера отвезли в больницу.

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.

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