Малиновский едва не принес победу "Аталанте" над "Миланом", но не забил пенальти

В пятницу поздно вечером открылся 36-й тур итальянской Серии А. Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Аталанта". Команда из Бергамо бьется за второе место в чемпионате с "Интером" и "Лацио", а "россо-нери" – за пятое с "Ромой".

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И украинец Руслан Малиновский, и главная звезда "Милана" – швед Златан Ибрагимович – вышли в стартовых составах своих команд. Встреча получилась довольно равной с небольшим количеством голевых моментов. Счет на 14-й минуте шикарным ударом со штрафного с левого фланга открыл турок Хакан Чалханоглу. А на 26-й минуте "Аталанта" получил шанс восстановить равновесие. После просмотра VAR рефери назначил пенальти за нарушение правил против Малиновского: Билья наступил на ногу украинцу в штрафной площади. Руслан сам решился бить 11-метровый, но Джанлуиджи Доннарума с довольно прямолинейным ударом нашего земляка левой ногой справился.

Узнавайте расписание и результаты 36-го тура чемпионата Италии, смотрите таблицу.

Однако еще до перерыва колумбиец Дуван Сапата помог "Аталанте". Мяч удачно отскочил к 29-летнему форварду и тот удачно им распорядился – 1:1.

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Тем временем бывший защитник сборной Украины получил новый контракт в Греции.

Во втором тайме встреча проходила более спокойно, хотя оппоненты могли изменить счет, но не срослось. У гостей опасно били Муриэль и Гомес, а удар Бонавентуры пришелся в штангу. Кстати, Луис Муриэль вышел на поле на 57-й минуте вместо Малиновского, который вряд ли может занести матч с "Миланом" себе в актив. Смотрите обзор всего поединка.

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