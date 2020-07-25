Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Малиновский едва не принес победу "Аталанте" над "Миланом", но не забил пенальти

25 июля, 08:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинского полузащитника осталась на втором месте после гостевой ничьей

В пятницу поздно вечером открылся 36-й тур итальянской Серии А. Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Аталанта". Команда из Бергамо бьется за второе место в чемпионате с "Интером" и "Лацио", а "россо-нери" – за пятое с "Ромой".

Реклама

И украинец Руслан Малиновский, и главная звезда "Милана" – швед Златан Ибрагимович – вышли в стартовых составах своих команд. Встреча получилась довольно равной с небольшим количеством голевых моментов. Счет на 14-й минуте шикарным ударом со штрафного с левого фланга открыл турок Хакан Чалханоглу. А на 26-й минуте "Аталанта" получил шанс восстановить равновесие. После просмотра VAR рефери назначил пенальти за нарушение правил против Малиновского: Билья наступил на ногу украинцу в штрафной площади. Руслан сам решился бить 11-метровый, но Джанлуиджи Доннарума с довольно прямолинейным ударом нашего земляка левой ногой справился.

Узнавайте расписание и результаты 36-го тура чемпионата Италии, смотрите таблицу.

Однако еще до перерыва колумбиец Дуван Сапата помог "Аталанте". Мяч удачно отскочил к 29-летнему форварду и тот удачно им распорядился – 1:1.

В тренде
Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной
Реклама

Тем временем бывший защитник сборной Украины получил новый контракт в Греции.

Во втором тайме встреча проходила более спокойно, хотя оппоненты могли изменить счет, но не срослось. У гостей опасно били Муриэль и Гомес, а удар Бонавентуры пришелся в штангу. Кстати, Луис Муриэль вышел на поле на 57-й минуте вместо Малиновского, который вряд ли может занести матч с "Миланом" себе в актив. Смотрите обзор всего поединка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Милан Италия чемпионат Италии пенальти Аталанта Руслан Малиновский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии А
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии АФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять