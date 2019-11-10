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Малиновский наиграл в чемпионате Италии на красную карточку, а его "Аталанта" ограничилась ничьей с аутсайдером

10 ноября, 19:28

Украинский полузащитник во встрече с "Сампдорией" получил две желтые карточки

Малиновский

Малиновский

Далеко не лучшим оказался сегодняшний матч итальянской серии А для украинского полузащитника Руслана Малиновского. Его "Аталанта" на выезде не смогла одолеть аутсайдеров из "Сампдории", расписав нулевую ничью, а сам наш соотечественник получил красную карточку. К слову, Малиновского признали лучшим игроком "Атланты" в октябре.

Малиновский начал матч в Генуе в стартовом составе. Руслан отдавал острые передачи, четыре раза сам бил по воротам (трижды – в створ), в том числе один раз со штрафного, но "Сампдория" выстояла. А на 51-й и 74-й минутах полузащитник сборной Украины заработал две желтые карточки. В итоге – первое для него в серии А удаление. Игрок пытался поспорить с рефери, но дивидендов это не принесло. Смотрите, как Малиновский заработал второй "горчичник".

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"Аталанта" превзошла соперника в статистических показателях: 62% владения против 38, семь ударов против шести, семь угловых против одного. Правда, в итоге – лишь ничья.

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"Аталанта" с 22 очками после 12 матчей идет на шестой позиции чемпионата Италии, "Сампдория" – на 18-й с 9 баллами.

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футбол чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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