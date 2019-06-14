Малиновский отказался продлевать контракт с "Генком": хочет играть в топ-чемпионате
Украинский полузащитник намерен сменить прописку этим летом
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с бельгийским "Генком", сообщает Nieuwsblad.be. По информации источника, вчера Малиновский со своим агентом провели встречу с руководством клуба, на которой отказался от предложения продлить контракт с существенным повышением зарплаты. Действующее же соглашение игрока с клубом действует до 2022 года.
На встрече Руслан Малиновский подчеркнул, что хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионатах Англии или Италии, и рассчитывает на трансфер в это межсезонье.
В услугах украинского футболиста заинтересованы клубы из Италии, Португалии и Англии, но наибольший интерес проявляет "Аталанта", которой в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. Сообщается что бронзовый призер Серии А предложил за Малиновского 12 миллионов евро, но "Генк" настаивает на 20-ти. Тем не менее, представители итальянского клуба отправились в Генк, чтобы обсудить компромиссный вариант: 15 миллионов плюс бонусы.
Напомним, что "Генк" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Сам Руслан Малиновский провел во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет 16 голов. Отметим, что Руслан Малиновский выиграл "Золотую бутсу". Полузащитник сборной Украины назван лучшим игроком "Генка" в сезоне 2018/19.
Напомним, что в двух последних победных матчах сборной Украины в отборе на Евро-2020 Руслан Малиновский отыграл от свистка до свистка.
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