Малиновский отметился голом и двумя передачами в разгроме "Аталантой" аутсайдера чемпионата Италии

Команда украинского полузащитника поиздевалась над "Брешией" и вышла на второе место

Во вторник поздно вечером на Апеннинах открылся очередной игровой день. Узнавайте расписание и результаты 33-го тура чемпионата Италии. В первом матче "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского принимала "Брешию".

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Разгром аутсайдера подопечные Гасперини начали уже на второй минуте: хорватский полузащитник Марио Пашалич забил из пределов штрафной площади с передачи Малиновского.

Довольно неожиданно Эрнесто Торрегросса сравнял счет на восьмой минуте. Однако это только раззадорило "Аталанту", которая к исходу получаса игры засветила на табло 4:1! Третий мяч у коллектива из Бергамо своим фирменным ударом левой ногой забил украинец Малиновский.

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До перерыва соперники голами больше не отличались. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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А в первые 15 минут второй половины Пашалич еще дважды пробил вратаря "Брешии" Лоренцо Андреначчи, оформив хет-трик, и довел счет до совсем неприличного – 6:1. Причем однажды ему снова ассистировал Малиновский.

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Лишь в концовке гости отыграли еще один мяч – 6:2 в итоге. Но в тот момент Руслан уже покинул поле, отыграв 72 минуты. Эта победа позволила "Аталанте" подняться с четвертого сразу на второе место чемпионата Италии. Однако конкуренты, "Интер" и "Лацио", свои матчи 33-го тура сыграют позже. Смотрите обзор всего поединка.

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