Малиновский похвалил дебютантов сборной Украины: "Молодцы! Доказали, что их не зря вызвали"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в интервью каналу "Футбол 1" поделился эмоциями после победы над Швейцарией в Лиге наций. Напомним, украинцы одержали победу благодаря голам Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а обе результативные передачи на свой счет записали дебютанты сборной Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.
- Было два варианта: либо они будут в середине встречать, либо будут высоко прессинговать. Мы все предусмотрели. Тяжело было! У них рослая команда, физически сильная. Но когда мы цеплялись за мяч, у нас появлялись свободные зоны. Надо было завершать моменты. Мы много теряли... Есть над чем работать. Ничего страшного! Главное — победа!
Все ребята бились. Было видно, что у нас команда на поле. Все отрабатывали друг за друга. Хочу поздравить дебютантов. Молодцы! Доказали, что их не зря вызвали в сборную.
- Украина добыла результат во втором тайме. О чем это свидетельствует: о характере, о физической готовности или о воле к победе?
- Я думаю, все вместе. Хотели выиграть, дисциплинированно играли и, конечно же, хорошее исполнение. Саня Зинченко забил хороший мяч! Им нужно было забивать, поэтому у нас получались неплохие контратаки, но нужно было действовать хладнокровнее. Должны были забивать третий и заканчивать игру.
Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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