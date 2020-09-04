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Малиновский похвалил дебютантов сборной Украины: "Молодцы! Доказали, что их не зря вызвали"

4 сентября, 08:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист рассказал, за счет чего наша команда смогла обыграть швейцарцев

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в интервью каналу "Футбол 1" поделился эмоциями после победы над Швейцарией в Лиге наций. Напомним, украинцы одержали победу благодаря голам Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко, а обе результативные передачи на свой счет записали дебютанты сборной Александр Тымчик и Богдан Михайличенко. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

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- Было два варианта: либо они будут в середине встречать, либо будут высоко прессинговать. Мы все предусмотрели. Тяжело было! У них рослая команда, физически сильная. Но когда мы цеплялись за мяч, у нас появлялись свободные зоны. Надо было завершать моменты. Мы много теряли... Есть над чем работать. Ничего страшного! Главное — победа!

Все ребята бились. Было видно, что у нас команда на поле. Все отрабатывали друг за друга. Хочу поздравить дебютантов. Молодцы! Доказали, что их не зря вызвали в сборную.

- Украина добыла результат во втором тайме. О чем это свидетельствует: о характере, о физической готовности или о воле к победе?

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- Я думаю, все вместе. Хотели выиграть, дисциплинированно играли и, конечно же, хорошее исполнение. Саня Зинченко забил хороший мяч! Им нужно было забивать, поэтому у нас получались неплохие контратаки, но нужно было действовать хладнокровнее. Должны были забивать третий и заканчивать игру.

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Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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