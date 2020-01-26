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Малиновский поучаствовал в рекордном разгроме "Аталанты" в чемпионате Италии

26 января, 00:16

Команда украинского полузащитника разгромила "Торино" и делит четвертое место с "Ромой"

"Аталанта" уверенно побеждает

"Аталанта" уверенно побеждает / Фото: Reuters

В субботу состоялось три матча 21-го тура в итальянской Серии А. Два из них завершились победами гостей, а еще в одном мячей не забивали. Читайте прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Италии.

Самый зрелищный и интересный для украинцев матч прошел в Турине. Здесь середняки из "Торино" принимали "Аталанту" Руслана Малиновского, борющуюся за четвертое место с "Ромой". Встреча обернулась для хозяев форменной катастрофой: они были разбиты со счетом 7:0! Уже до перерыва Йосип Иличич, Робин Госенс и Дуван Сапата с пенальти забили три мяча. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Во второй половине Иличич оформил хет-трик и на 71-й минуте при счете 5:0 уступил место на поле Руслану Малиновскому. После этого игроки "Торино" получили две (!) красные карточки, а колумбиец Луис Муриэль оформил дубль и высветил на табло неприличные цифры 0:7. Интересно, что форвард вышел на замену на 83-й минуте, забив один мяч с 11-метрового, один – с игры. Вашему вниманию – моменты второго тайма.

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Эта победа оказалась для "Аталанты" самой крупной в сезоне. Хотя команда Джана Пьеро Гасперини любит громить соперников. Со счетом 7:1 был обыгран "Удинезе", 5:0 – "Милан" и "Парма", 4:1 – "Сассуоло", 3:0 – "Брешия" и "Шахтер".

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