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Малиновский прибыл в сборную Украины к обеду, вратарь "Реала" – был на подходе

27 августа, 18:50

Елена Павлова Елена Павлова

Андрей Лунин также вызван на первые матчи Лиги Наций

Сборная Украины по футболу готовится к старту нового сезона Лиги наций. 3 сентября "сине-желтые" сыграют дома со Швейцарией, а 6 сентября – на выезде с Испанией. 26 августа Андрей Шевченко на самолете увез сборную в Харьков, а 27 августа в расположение команды прибыли еще два звездных игрока.

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Как сообщает сайте УАФ, перед обедом к сборной присоединился полузащитник итальянской "Аталанты" и четвертьфиналист Лиги чемпионов Руслан Малиновский. А к вечерней тренировке в команду должен был влиться и голкипер чемпиона Испании – мадридского "Реала" Андрей Лунин. Таким образом, в распоряжении тренерского штаба уже 18 полевых футболистов и три вратаря. Тренировка сборной стартовала в 18:00 на стадионе "Солнечный".


Руслан Малиновский в Харькове. Фото УАФ

Ранее мы рассказывали, что полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не присоединится к сборной Украины. ФИФА сообщила, что клубы имеют право не отпускать футболистов в сборные при определенных обстоятельствах. В частности, клуб может оставить игрока в своем распоряжении, если на месте приезда ему необходимо проходить самоизоляцию длительностью больше пяти суток – пишет официальный сайт ФИФА.

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Напомним, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны состояться до сих пор, были отменены. А финальная часть Евро-2020 перенесена на следующее лето.

Смотрите, как Малиновский забивал за сборную Украины

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Сборная Украины Лига наций Руслан Малиновский Андрей Лунин
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