Малиновский против Фонсеки: онлайн матча Серии А

Все, что нужно знать о матче чемпионата Италии

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

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В пятом туре итальянской Серии А "Рома" будет принимать "Аталанту". Игра пройдет на стадионе "Олимпико" 25 сентября. Мы проведем онлайн поединка с яркими фото и видео голов.

"Рома" – "Аталанта" 0:0

Сезон для римлян начался очень сложно. Сначала подопечные Фонсеки сыграли вничью с "Дженоа", затем в столичном дерби поделил очки с "Лицио". Первая победа случилась лишь в третьем туре в домашнем матче с "Сассуоло", забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.

А вот "Аталанта" еще только привыкает к очень сложному графику: Лига чемпионов и национальный чемпионат. Поэтому для Джан Пьеро Гасперини начало выдалось довольно натужным.

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Бергамский клуб стартовал в сезоне выездной волевой победой над "СПАЛом" (3:2). Дважды пропустив в первом тайме, "Аталанта" сумела отыграться и выйти вперед во втором тайме. Проигрыш от "Торино" и сложная победа над "Дженоа" не очень порадовала болельщиков. Еще и в Лиге чемпионов клуб стартовал с выездного разгромного поражения от загребского "Динамо" (0:4), трижды пропустив еще в первом тайме.

Потихоньку вживается в команду и Руслан Малиновский. Наставник очень ценит украинского футболиста за его универсальность. Возможно, Руслан получит свой шанс в матче с командой Фонсеки.

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Хозяева не смогут расчитывать на Дзаппакосту, Перотти и Ундера. Все они восстанавливаются после полученных травм. Что касается гостей, то здесь под вопросом участие Мюриэля.

Что сказали тренеры:

"На этом этапе позиция в чемпионате имеет мало значения, но матч будет важным для обеих команд. Для нас это будет хорошее испытание, учитывая, что "Шахтер" и "Рома" играют в схожей манере", – сказал Гасперини.

"Нужно сохранять спокойствие. Можно было набрать больше очков, но мне нравится, что команда не проигрывает. Нам еще предстоит улучшить многие аспекты игры. Смоллинг? Я думаю, что он выйдет против "Аталанты". Пока никаких препятствий нет. Пора его задействовать", – сказал Паулу Фонсека.

Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме". Паулу Фонсека получает 10 раз меньше, чем Роналду. Годовой оклад португальца составляет 3 миллиона евро.

Также мы писали, что впервые за 560 дней "Ювентус" – не лидер чемпионата Италии. Этот неприятный для команды Криштиану Роналду факт был зафиксирован после того, как в третьем туре Серии А туринский клуб сыграл вничью с "Фиорентиной".

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