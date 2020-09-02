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Малиновский рассказал, что потеряла Швейцария перед матчем с Украиной и как ее обыграть

2 сентября, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник "Аталанты" уважительно отозвался о первом сопернике в Лиге наций

Уже завтра наша национальная команда по футболу проведет премьерный матч в 2020 году. Сборная Украины прилетела во Львов на Лигу наций без защитника "Динамо", завершив подготовку в Харькове. Соперником "сине-желтых" будет сборная Швейцарии.

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Перед поединком полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поведал телеканалу "Футбол", что думает о грядущей дуэли:

"В сборной Швейцарии – квалифицированные футболисты. Играет мой одноклубник Фройлер, который пропустит матч из-за травмы. Как по мне, для них это – потеря. Швейцария – сбалансированная команда, тренер поставил ей неплохую игру.

Будет тяжелый матч, оборону швейцарцев нелегко вскрыть. Также соперник умеет неплохо прессинговать. Тренерский штаб уже показал нам некоторые моменты, но еще будет видеопросмотр, теория. Будем отрабатывать элементы игры на тренировках. Думаю, мы подготовимся и найдем ключ к победе в матче".

Сегодня украинцы почти весь день проведут в отеле и лишь вечером поедут на тренировку на "Арену Львов".

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Смотрите, что рассказывал Руслан об "Аталанте" и сборной Украины:

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футбол Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Руслан Малиновский
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