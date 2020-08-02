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Малиновский с фейерверками проиграл битву за "серебро": обзор матча "Аталанта" – "Интер"

2 августа, 00:29

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и лучших моментов поединка в Бергамо, где решилась судьба второго места чемпионата Италии

В чемпионате Италии состоялся матч за второе место, в котором "Аталанта" украинца Руслана Малиновского проиграла на своем поле "Интеру" 0:2 и осталась третьей в турнирной таблице Серии А. "Серебро" уходит к "Интеру". Мы вели онлайн матча "Аталанта" – "Интер" 0:2 с видео и фото самых ярких моментов.

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Для того, чтобы подняться на второе место, "Аталанте" нужно было только побеждать. Но в начале первого тайма она пропустила два мяча, а в реализации собственных моментов команде из Бергамо фантастически не везло.

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Отметим, что Руслан Малиновский вышел на замену на 61-й минуте. На последних минутах украинец имел шанс забить гол престижа для "Аталанты", но из выгодной позиции промахнулся. Не его это был день... Тем не менее авторитетный портал WhoScored признал Руслана одним из лучших игроков в составе "Аталанты", удостоив его 7 баллов. Более высокую оценку у хозяев (7,1) получили только де Роон и Кальдара.

Обзор матча "Аталанта" – "Интер" (0:2)

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Тем не менее, несмотря на поражение от "Интера", после матча футболисты "Аталанты" устроили празничную фотосессию с картонным кубком, на котором была нарисована цифра "3" – в завершившемся сезоне команда Малиновского повторила клубное "бронзовое" достижение, установленное в прошлом году. Также в небо Бергамо над стадионом, несмотря на 0:2 от "Интера", взмыли праздничные фейерверки.

"Аталанта" – "Интер" – 0:2
Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20
"Аталанта": Голлини (Спортьелло, 5) – Толой, Кальдара, Джимсити – Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс – Пашалич (Муриэль, 61) – Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата
"Интер": Ханданович – Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) – Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) – Барелла (Эриксен, 90) – Лукаку, Мартинес (Санчес, 71)
Предупреждения: Джимсити, Толой – де Врей, Брозович

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Статистика матча "Аталанта" – "Интер" (0:2)

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Турнирная таблица чемпионата Италии

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видео голов чемпионат Италии Интер Италия Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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